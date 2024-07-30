Смородская: «Зенит» выглядит убедительнее всех на старте чемпионата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о старте сезона-2024/25 РПЛ.

«Ожидаемо «Зенит» выглядит убедительнее всех остальных клубов на старте чемпионата. Наверное, только ЦСКА и «Динамо» смогут хотя бы попытаться остановить сине-бело-голубых в этом сезоне», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата только два клуба набрали максимум очков — это «Зенит» и «Динамо» (по 6 баллов). Они расположились на первом и втором местах в турнирной таблице соответственно.