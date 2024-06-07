Смородская: «Возможно, рекорд Семака вообще никогда не побьют»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита». Сине-бело-голубые выиграли шесть раз подряд чемпионат России.

«Работа Семака в «Зените» вызывает симпатию. Этот сезон был самый сложный для него, потому что из команды ушли ключевые футболисты. Шесть титулов подряд будет очень трудно повторить кому-то еще. Возможно, рекорд Семака вообще никогда не побьют», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

48-летний Семак установил рекорд чемпионата России, став первым в тренером в истории турнира, которому удалось выиграть трофей шесть раз кряду.