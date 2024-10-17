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Сегодня, 03:47

Смородская: «Неплохо Галактионов работает, молодец»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова. Команда после 11 туров идет на втором месте.

«Вы знаете, когда Галактионов только начал работать в «Локомотиве», он мне совершенно не нравился. В прошлом сезоне, например. Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец.

Я с плеча вообще не люблю рубить. Всегда обдумываю свои решения. Хотя меня часто критиковали за смену тренеров. Но мне очень далеко до сегодняшних темпов, когда за сезон клуб меняет трех тренеров», – цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Ольга Смородская
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
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 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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