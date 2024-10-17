Бабкин: «У Сергеева в «Крыльях» все впереди»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин оценил игру форварда Ивана Сергеева за самарский клуб.

«Сергееву в целом не нужна была адаптация, он же уже играл в «Крыльях». Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в «Крыльях» все впереди», — цитирует Legalbet Бабкина.

Сергеев в сентябре перешел в «Крылья Советов» из «Зенита», подписав контракт на три года.