Бабкин: «У Сергеева в «Крыльях» все впереди»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин оценил игру форварда Ивана Сергеева за самарский клуб.
«Сергееву в целом не нужна была адаптация, он же уже играл в «Крыльях». Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в «Крыльях» все впереди», — цитирует Legalbet Бабкина.
Сергеев в сентябре перешел в «Крылья Советов» из «Зенита», подписав контракт на три года.
Источник: Legalbet
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