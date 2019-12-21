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Олег Яровинский: «Трабукки дашь руку — он по локоть откусит»

21:29
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Спортивный директор «Рубина», ранее работавший в ЦСКА Олег Яровинский в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» вспомнил трансфер полузащитника Романа Еременко.

В августе 2014 года хавбек сначала разорвал контракт с «Рубином» в одностороннем порядке, а затем подписал контракт с армейцами в качестве свободного агента.

— Еременко был тяжелейшим трансфером, — подчеркнул Яровинский. - Мы ночами сидели. Это был настолько сложный трансфер с точки зрения факторов. Юридические вопросы плюс Марко Трабукки, которому дашь руку — он по локоть откусит. Я за это его очень уважаю. Плюс еще конкуренция возникла на финальном этапе.

Самый грандиозный переговорщик — Евгений Леннорович (Гинер). Он царь этих нюансов.

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