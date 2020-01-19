Олег Яровинский: «Со мной Слуцкий обсуждал только Казань»

Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— Вариант с «Рубином» возник практически тут же?

— Да, очень быстро.

— Это доказывает востребованность Леонида Слуцкого?

— Это больше вопрос к нему. Мне трудно судить, сколько еще у него появилось вариантов. Возникал еще разговор по поводу АЕК. Но со мной Леонид Викторович обсуждал только Казань.

— Вы не успели прийти в «Рубин», а уже четыре трансфера, хотя половина клубов РПЛ и по одному не сделали. Взяли с места в карьер?

— Времени не теряли. К тому же давайте не забывать, что мы пришли не на выжженную землю. Мол, в клубе тишь да гладь, все на пляже в Малибу с коктейлями, а тут мы такие трудяги подъехали и все вопросы решили. Ничего подобного. Гендиректор Рустем Сайманов и другие люди усердно работали, готовились к зимней трансферной кампании, мы просто подключились к этому кипишу. Вскочили в едущий поезд и немножко подбросили угля.

— То есть изначально планировалось, что команда будет серьезно меняться?

— Даже если со стороны что-то и выглядит хаотичным, то на самом деле это продуманная политика. Согласованная генеральным директором и главным тренером. И если не в это трансферное окно, когда и времени меньше, и возможностей, то летом уж точно логика станет всем понятна. Я не хочу сейчас раскрывать деталей, но есть четкая стратегия, по которой мы действуем. Она была у Рустема Сайманова, мы ее обсудили и двигаемся по намеченному курсу. Отлично знаем, что делаем и зачем.

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко