В «Урале» высказались о возможном уходе легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что на данный момент все легионеры остаются в команде.

«У нас нет никаких разговоров об отъезде игроков. Пока никто разрывать контракт не собирается. Не знаю, что будет дальше. Каждый день все меняется», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 19 очками в 20 матчах.