Романцев — о судьях из Саудовской Аравии: «Их приглашение — не выход. Наш футбол уже это проходил»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев отреагировал на решение РФС сотрудничать с иностранными арбитрами.

— Вы уже высказывались о повышении зарплаты судьям, хотя их работа вызывала нарекания. Но недавно им снова повысили оклад — хотя скандалы происходят чуть ли не в каждом туре. Не удивляет ли вас это решение и как относитесь к приглашению в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии?

— Никогда не считал деньги в чужом кармане. Особенно в судейском. Просто в советские времена нас учили, что деньги прибавляют тем, кто хорошо и с душой делает свою работу. Чего о наших судьях при всем желании не скажешь. Но, видимо, у футбольных руководителей иное мнение. Вот я и подумал: не начать ли платить арбитрам согласно качеству их работы? А давать ей объективную оценку будет специальная бригада специалистов. К примеру, отсудил без проколов — получи сполна. Допустил какие-то ошибки — денег поменьше. А уж если провалил игру — извини, свободен! Возможно, вариант спорный. Тогда предложите другой — делать ведь что-то надо!

Что касается приглашения арбитров из Саудовской Аравии, то это не выход из положения. И лично мне не очень понятно, что породило такую идею — отсутствие веры в порядочность наших арбитров или признание их профессиональной беспомощности. Помнится, нечто подобное наш футбол уже проходил, и ожидаемой пользы это не принесло. Теперь будем надеяться на то, что загадочные судьи из самой Саудовской Аравии, рейтинг сборной которой в ФИФА ниже нашего, наведут порядок в РПЛ. И как тут не вспомнить незабвенного Остапа Бендера, восклицавшего: «Заграница нам поможет!» Хотя после применения полиграфа нас вряд ли чем-то можно удивить, — сказал «СЭ» Романцев.