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Судейство

Сегодня, 10:15

Романцев — о судьях из Саудовской Аравии: «Их приглашение — не выход. Наш футбол уже это проходил»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев отреагировал на решение РФС сотрудничать с иностранными арбитрами.

— Вы уже высказывались о повышении зарплаты судьям, хотя их работа вызывала нарекания. Но недавно им снова повысили оклад — хотя скандалы происходят чуть ли не в каждом туре. Не удивляет ли вас это решение и как относитесь к приглашению в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии?

— Никогда не считал деньги в чужом кармане. Особенно в судейском. Просто в советские времена нас учили, что деньги прибавляют тем, кто хорошо и с душой делает свою работу. Чего о наших судьях при всем желании не скажешь. Но, видимо, у футбольных руководителей иное мнение. Вот я и подумал: не начать ли платить арбитрам согласно качеству их работы? А давать ей объективную оценку будет специальная бригада специалистов. К примеру, отсудил без проколов — получи сполна. Допустил какие-то ошибки — денег поменьше. А уж если провалил игру — извини, свободен! Возможно, вариант спорный. Тогда предложите другой — делать ведь что-то надо!

Что касается приглашения арбитров из Саудовской Аравии, то это не выход из положения. И лично мне не очень понятно, что породило такую идею — отсутствие веры в порядочность наших арбитров или признание их профессиональной беспомощности. Помнится, нечто подобное наш футбол уже проходил, и ожидаемой пользы это не принесло. Теперь будем надеяться на то, что загадочные судьи из самой Саудовской Аравии, рейтинг сборной которой в ФИФА ниже нашего, наведут порядок в РПЛ. И как тут не вспомнить незабвенного Остапа Бендера, восклицавшего: «Заграница нам поможет!» Хотя после применения полиграфа нас вряд ли чем-то можно удивить, — сказал «СЭ» Романцев.

Олег Романцев. «Звать судей из Саудовской Аравии — не выход. Наш футбол это уже проходил!» Интервью Романцева
Олег Романцев
РПЛ
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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