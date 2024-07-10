Малышев — о Соболеве: «У «Спартака» нет никакого решения по футболистам на выход»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев тренируется с командой.

— Можете сказать, если ли общение по Соболеву?

— Еще раз вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то неофициальные обсуждения. Он футболист «Спартака», тренируется. Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Ну, теоретически, наверное, может. На данный момент нет. Никакого решения нет по футболистам на выход. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, написано на клубном сайте.

— Как вам пост Соболева на фоне Петербурга?

— Тут лучше у Александра спросить. Фотография очень красивая, красивый вид.

— Вчера он был на тренировке?

— Да, вчера он был на тренировке, как всегда.

Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.