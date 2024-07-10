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Малышев — о Соболеве: «У «Спартака» нет никакого решения по футболистам на выход»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев тренируется с командой.

— Можете сказать, если ли общение по Соболеву?

— Еще раз вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то неофициальные обсуждения. Он футболист «Спартака», тренируется. Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Ну, теоретически, наверное, может. На данный момент нет. Никакого решения нет по футболистам на выход. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, написано на клубном сайте.

— Как вам пост Соболева на фоне Петербурга?

— Тут лучше у Александра спросить. Фотография очень красивая, красивый вид.

— Вчера он был на тренировке?

— Да, вчера он был на тренировке, как всегда.

Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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