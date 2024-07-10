Малышев — о Соболеве: «У «Спартака» нет никакого решения по футболистам на выход»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев тренируется с командой.
— Можете сказать, если ли общение по Соболеву?
— Еще раз вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то неофициальные обсуждения. Он футболист «Спартака», тренируется. Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Ну, теоретически, наверное, может. На данный момент нет. Никакого решения нет по футболистам на выход. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, написано на клубном сайте.
— Как вам пост Соболева на фоне Петербурга?
— Тут лучше у Александра спросить. Фотография очень красивая, красивый вид.
— Вчера он был на тренировке?
— Да, вчера он был на тренировке, как всегда.
Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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