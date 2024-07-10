Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с Рошей
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» объяснил, как обстоят дела с продлением контракта центрального защитника Виллиана Роши.
«В чем загвоздка с контрактом Роши? Продление контракта всегда непростая ситуация, даже если достигнута договоренность. Понятно, что задача агента постараться получить от клуба максимум, задача клуба — сделать так, чтобы все было справедливо и не в ущерб. В начале следующей недели планируется приезд агента футболиста. Уверен, мы проведем конструктивные переговоры и компромисс будет найден», — сказал Бабаев.
Роша выступает за армейцев с сентября 2022 года. В прошлом сезоне 29-летний бразилец принял участие в 36 матчах команды, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.
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14
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15
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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