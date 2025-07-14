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14 июля 2025, 11:16

Станкович: «Весной мы ждали, что Угальде прорвет. К сожалению, этого не происходило»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выступление форварда команды Манфреда Угальде в сезоне-2024/25.

«Первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной. Весной мы ждали, что Угальде прорвет — все-таки это лучший бомбардир чемпионата, ты постоянно надеешься, что вот-вот все получится. К сожалению, этого не происходило

Но мы и сейчас верим в Угальде. Я уверен, что он может повторить то, что было прошлой осенью», — цитирует Станковича Спортс.

В прошедшем сезоне 23-летний костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 17 голов в 29 матчах. После зимней паузы Угальде забил два мяча в 11 матчах чемпионата России.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Спортс
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Деян Станкович
Манфред Угальде
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
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Зенит

 3
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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