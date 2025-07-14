Станкович: «Весной мы ждали, что Угальде прорвет. К сожалению, этого не происходило»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выступление форварда команды Манфреда Угальде в сезоне-2024/25.

«Первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной. Весной мы ждали, что Угальде прорвет — все-таки это лучший бомбардир чемпионата, ты постоянно надеешься, что вот-вот все получится. К сожалению, этого не происходило

Но мы и сейчас верим в Угальде. Я уверен, что он может повторить то, что было прошлой осенью», — цитирует Станковича Спортс.

В прошедшем сезоне 23-летний костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 17 голов в 29 матчах. После зимней паузы Угальде забил два мяча в 11 матчах чемпионата России.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.