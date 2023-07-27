Гендиректор «Спартака» — о Санчесе: «Если есть игрок, который усилит нас, мы рассмотрим его»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

— Я не хочу комментировать конкретные фамилии, конкретные переговоры. Пока мы не подписали какое-то соглашение, я не хочу ничего комментировать. Как я говорил, наш подход с точки зрения трансферов... Если есть игрок, который может нас усилить, мы рассмотрим такой вариант. Если это вариант не на усиление, то мы не будем его рассматривать.

— То есть даже если появится футболист, который готов усилить команду в заключительный день трансферного окна, вы постараетесь провернуть этот трансфер?

— На данный момент окно не закрыто. На данный момент какие-то фамилии и слухи...90 процентов слухов, которые я читаю — выдумки и домыслы и агентские игры.