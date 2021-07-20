Олег Макеев вошел в тренерский штаб молодежной команды «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» сообщил, что экс-футболист Олег Макеев войдет в тренерский штаб молодежной команды.

«Работа в структуре клуба Российской премьер-лиги, безусловно, позволит мне расти как тренеру. Набираться опыта, работая в связке с опытными тренерами и качественными футболистами. Для меня это новый вызов. С Валерием Ивановичем Бурлаченко и Сергеем Николаевичем Павловым быстро нашел общий язык. Мы работаем в тесном контакте, бывает, созваниваемся по несколько раз в день, обсуждая различные нюансы нашей деятельности.

С футболистами знаком достаточно давно. В ноябре — декабре 2020 года меня уже привлекали к сборам, когда шел отбор в молодежную команду. Ребята хорошо обучены и технически, и тактически. Да и физические качества развиты у них неплохо. Парни имеют все шансы со временем дорасти до главной команды», — приводит слова Макеева официальный сайт клуба.

Ранее Макеев уже тренировал команды из Нижегородской области — «Химик» и «Волну».