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Экс-защитник ЦСКА Корнаухов: «Агапов будет прогрессировать и станет настоящим усилением для армейцев»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о трансфере защитника Ильи Агапова в московский клуб.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

«В ЦСКА ничего не поменялось за один день предсезонки, поэтому пока чего-то нового не стоит ожидать. Что касается Агапова, ЦСКА его долго вел. Надеюсь, этот молодой футболист будет прогрессировать и станет усилением для армейцев. Трансферы ЦСКА никогда не делаются вслепую, поэтому рассчитываю, что Агапов — тот игрок, который будет постоянно прогрессировать», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Агапов сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-agapov-e-to-usilenie-dlya-tsska-on-budet-progressirovat/
Олег Корнаухов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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