Олег Кононов: "Жиго готов играть все 90 минут"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что защитник Самюэль Жиго готов провести на поле все 90 минут. 25-летний француз не играл с сентября из-за травмы крестообразных связок.

- Не могу сказать, какое у меня состояние. С одной стороны, рабочее. С другой, дерби – это большая история. Приятно находиться здесь, на нашем замечательном стадионе и играть с ЦСКА, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Слова для команды? Конечно, я скажу особенные слова. Но только команде.

Матч с "Ахматом"? Ошибки есть в каждой игре. Мы все разбираем, в то же время тогда забили три гола, а пропустили один. Мы двигаемся, знаем свои минусы, над чем работать дальше, развиваем игру.

Жиго? Он в стартовом составе. Значит, готов играть все 90 минут.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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