Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлением от матча 26-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1). Красно-белые открыли счет, но пропустили ответный мяч в концовке второго тайма.

- Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом, - сказал Кононов в эфире "Матч премьер". - Может, количество владения уменьшили. "Рубин" также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, "Рубин" достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед.