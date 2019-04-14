Олег Кононов: "Проведем с Гулиевым разъяснительную работу"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) ответил на вопрос о том, когда в основной состав команды может вернуться полузащитник Аяз Гулиев. Хавбек 10 апреля попал в ДТП, после чего избил пешехода, гражданина США Майкла Коу. 22-летний игрок был переведен в дубль и наказан штрафом.

– Когда вернется Гулиев?

– Посмотрим. На данный момент он и оштрафован, и отстранен – это тоже форма штрафа. Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведем еще с ним разъяснительную работу.

– Вы снова проиграли "Ростову"...

– "Ростов" играет стабильно автобусом. Это тактика ни плохая, ни хорошая – она приносит результат. Раз мы не прошли этот автобус, то тренер соперника выиграл. Мы не забили свои моменты, реальность на табло.

– Вы готовы к тому, что давление на вас будет расти к концу сезона?

– Я готов. Делаю свою работу и буду ее делать до конца. Как и футболисты. Я давно работаю тренером, и после любого проигрыша с любой командой давление есть. Конечно, в "Спартаке" оно собенное. Мы должны побеждать, чтобы это давление снизить. (Юрий Плохотниченко)