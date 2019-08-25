РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Олег Кононов: «Не хочу загадывать, но сейчас мне нравится, как все происходит»

22:31
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) в интервью клубной пресс-службе отметил, что ему нравится происходящее в команде.

— Шюррле снова провел яркий матч, имел много моментов. Он уже стал лидером команды?

— Андре — игрок высокого уровня. Знает, когда и в какой позиции открываться, универсален. У него есть опыт, уверенность, обученность. А главное, как я понимаю, он получает удовольствие от игры за «Спартак» и от знакомства с Россией.

— Сегодняшняя победа — тренерская?

— Тренерскими бывают только поражения. А сегодня победили все игроки. У нас строится новая команда. Не хочу загадывать, но сейчас мне нравится, как все происходит.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-25-oleg_kononov_sekret_uspekha__v_zhelanii_rebyat_delat_rezultat/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир