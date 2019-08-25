Олег Кононов: «Не хочу загадывать, но сейчас мне нравится, как все происходит»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) в интервью клубной пресс-службе отметил, что ему нравится происходящее в команде.

— Шюррле снова провел яркий матч, имел много моментов. Он уже стал лидером команды?

— Андре — игрок высокого уровня. Знает, когда и в какой позиции открываться, универсален. У него есть опыт, уверенность, обученность. А главное, как я понимаю, он получает удовольствие от игры за «Спартак» и от знакомства с Россией.

— Сегодняшняя победа — тренерская?

— Тренерскими бывают только поражения. А сегодня победили все игроки. У нас строится новая команда. Не хочу загадывать, но сейчас мне нравится, как все происходит.