21:28 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Если трибуны свистят, значит, мы не так играем"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги встречи 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).

– Два мяча забили воспитанники команды. Это осознанная цель? Или так получается?

– Исходя из того, как идет тренировочный процесс. Нам результат надо делать.

– Как вы восприняли свист с трибун в концовке?

– А как вы восприняли? У меня всегда только уважение к трибунам. Если они свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы. Я тоже бы хотел, чтобы наши 24 атаки заканчивались 24 ударами в створ ворот, а не шестью. Но сегодня только 2:0, и нам сегодняшняя победа очень дорога.

– В кое-каких эпизодах вы показывали команде тормознуть. Что хотели?

– В этих эпизодах нужно было взять мяч под контроль и двигаться постепенно. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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