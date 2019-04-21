Олег Кононов: "Если трибуны свистят, значит, мы не так играем"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги встречи 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).

– Два мяча забили воспитанники команды. Это осознанная цель? Или так получается?

– Исходя из того, как идет тренировочный процесс. Нам результат надо делать.

– Как вы восприняли свист с трибун в концовке?

– А как вы восприняли? У меня всегда только уважение к трибунам. Если они свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы. Я тоже бы хотел, чтобы наши 24 атаки заканчивались 24 ударами в створ ворот, а не шестью. Но сегодня только 2:0, и нам сегодняшняя победа очень дорога.

– В кое-каких эпизодах вы показывали команде тормознуть. Что хотели?

– В этих эпизодах нужно было взять мяч под контроль и двигаться постепенно. (Александр Рогулев)