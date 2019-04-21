Олег Кононов: "Если трибуны свистят, значит, мы не так играем"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги встречи 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).
– Два мяча забили воспитанники команды. Это осознанная цель? Или так получается?
– Исходя из того, как идет тренировочный процесс. Нам результат надо делать.
– Как вы восприняли свист с трибун в концовке?
– А как вы восприняли? У меня всегда только уважение к трибунам. Если они свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы. Я тоже бы хотел, чтобы наши 24 атаки заканчивались 24 ударами в створ ворот, а не шестью. Но сегодня только 2:0, и нам сегодняшняя победа очень дорога.
– В кое-каких эпизодах вы показывали команде тормознуть. Что хотели?
– В этих эпизодах нужно было взять мяч под контроль и двигаться постепенно. (Александр Рогулев)
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