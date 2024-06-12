Олег Иванов продлил контракт с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Иванов выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Рубин» в сезоне-2023/24 финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата «России.