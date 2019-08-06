Олег Иванов - о голе Деспотовича: "Первый раз такой вижу за все мое время в футболе"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после победы над "Оренбургом" (2:1) в четвертом туре РПЛ отметил эффектный гол капитана соперников Джордже Деспотовича. Сербский форвард поразил ворота ударом в падении через себя.

- Игра показала, что одного гола недостаточно. Соперник забил фантастический гол, - сказал Иванов в интервью клубной пресс-службе. - Наверное, в первый раз такой гол вижу за все мое время в футболе. Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли. Понимали, что нужно пройти этот этап, отсюда нервозность. Могли доводить дело до победы.