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Олег Иванов назвал Федотова лучшим тренером России по итогам сезона

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Экс-полузащитник сборной России и «Уфы» Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» выбрал лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Я и в прошлом году, когда «Сочи» финишировал пятым, назвал Федотова лучшим тренером сезона. Ну а теперь, после сенсационного серебра, он точно заслужил победу в этой номинации.

Да, Сергей Семак проводит грандиозную работу, принес Петербургу очередное золото. Но для «Сочи» второе место — феноменальный результат. В этом огромная заслуга Федотова. К тому же в очных встречах он Семака переиграл, забрал четыре очка. После чего стихли разговоры, будто «Сочи» — фарм-клуб «Зенита».

 
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На Федотова я обратил внимание, когда он еще тренировал скромный «Оренбург». Уже тогда его команда выделялась, с ней всегда было неприятно играть. Сплоченная, цепкая, великолепно подготовленная физически, с гибкой схемой. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных и один опорный хавбек

Федотовский «Оренбург» — это «Сочи» на минималках. Просто теперь в распоряжении тренера более сильные исполнители — отсюда и выход на новый уровень. На «Сочи» приятно смотреть. Играет команда уверенно, ее не штормит. Каждый футболист четко знает, что нужно делать на поле», — написал Иванов для «СЭ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с сочинцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Олег Иванов (футбол)
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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