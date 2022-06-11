Олег Иванов назвал Федотова лучшим тренером России по итогам сезона

Экс-полузащитник сборной России и «Уфы» Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» выбрал лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Я и в прошлом году, когда «Сочи» финишировал пятым, назвал Федотова лучшим тренером сезона. Ну а теперь, после сенсационного серебра, он точно заслужил победу в этой номинации.

Да, Сергей Семак проводит грандиозную работу, принес Петербургу очередное золото. Но для «Сочи» второе место — феноменальный результат. В этом огромная заслуга Федотова. К тому же в очных встречах он Семака переиграл, забрал четыре очка. После чего стихли разговоры, будто «Сочи» — фарм-клуб «Зенита».

На Федотова я обратил внимание, когда он еще тренировал скромный «Оренбург». Уже тогда его команда выделялась, с ней всегда было неприятно играть. Сплоченная, цепкая, великолепно подготовленная физически, с гибкой схемой. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных и один опорный хавбек

Федотовский «Оренбург» — это «Сочи» на минималках. Просто теперь в распоряжении тренера более сильные исполнители — отсюда и выход на новый уровень. На «Сочи» приятно смотреть. Играет команда уверенно, ее не штормит. Каждый футболист четко знает, что нужно делать на поле», — написал Иванов для «СЭ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с сочинцами рассчитан до 30 июня 2022 года.