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Олег Иванов считает Агаларова лучшим игроком прошедшего сезона

Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России и «Уфы» Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» выбрал лучшего футболиста Тинькофф РПЛ по итогам сезона 2021/22.

«Кто-то в восторге от Клаудиньо, кто-то — от нестареющего Нобоа. Но для меня на первом месте Агаларов. В команде, которая весь сезон боролась за выживание и в конце концов вылетела, наколотил почти двадцатку, став лучшим бомбардиром лиги!
Уже мало кто помнит, что на сборах в стартовом составе «Уфы» наигрывались совсем другие нападающие — Жамалетдинов и Саплинов. Агаларов начинал сезон запасным. Но во втором туре, когда принимали «Динамо», вышел на 20 минут, сделал дубль — и пошло-поехало. В следующих шести матчах забил шесть мячей! С того момента его место в основе не обсуждалось, к тому же Жамалетдинов с Саплиновым травмировались.
Я не знаю, в каком клубе он начнет следующий сезон. Думаю, сейчас и у самого Гамида нет ответа на вопрос, где продолжит карьеру. Уверен в одном: если окажется в команде, заточенной под его стиль, будет забивать не меньше, чем в «Уфе». В РПЛ к таким командам относятся «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».
Я видел, как у некоторых после стремительного взлета сносило крышу. Но это точно не про Гамида. Парень скромный, воспитанный, уважает старших. Трудолюбивый, обучаемый. Умеет слушать, впитывает как губка. Убежденный мусульманин, так что алкоголь для него — табу», — написал Иванов для «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Агаларов, скорее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

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Гамид Агаларов
Олег Иванов (футбол)
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

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