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Олег Иванов: «Лаксальт — лучший игрок первой половины сезона»

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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал полузащитника «Динамо» Диего Лаксальта лучшим игроком первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел.

Сейчас в «Динамо» вся игра идет через Лаксальта. Он забетонировал опорную зону, создает баланс между обороной и атакой. Раньше таких называли «волнорез». Цепкий, шустрый, выносливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает.

Вот встречались мы в позапрошлом туре с «Динамо». На 65-й минуте Лаксальт получил травму и попросил замену. Едва он ушел, как у хозяев тут же просела середина поля. Никто не мог атаку начать», — написал Иванов для «СЭ».

Лаксальт в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в РПЛ 13 матчей и отдал 4 голевые передачи.

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «В „Спартаке“ опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

 

Олег Иванов (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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