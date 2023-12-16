Олег Иванов: «Лаксальт — лучший игрок первой половины сезона»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал полузащитника «Динамо» Диего Лаксальта лучшим игроком первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел.

Сейчас в «Динамо» вся игра идет через Лаксальта. Он забетонировал опорную зону, создает баланс между обороной и атакой. Раньше таких называли «волнорез». Цепкий, шустрый, выносливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает.

Вот встречались мы в позапрошлом туре с «Динамо». На 65-й минуте Лаксальт получил травму и попросил замену. Едва он ушел, как у хозяев тут же просела середина поля. Никто не мог атаку начать», — написал Иванов для «СЭ».

Лаксальт в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в РПЛ 13 матчей и отдал 4 голевые передачи.