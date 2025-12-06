Иванов: «При качественном усилении состава «Рубин» может догнать лидирующую группу»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает, что у казанской команды есть возможность догнать лидирующую группу в турнирной таблице РПЛ.

«Давайте посмотрим на матч с «Зенитом». Если, имея кадровые проблемы, мы в принципе показываем против одного из флагманов российского футбола достойную игру, то при качественном усилении состава можем сделать то, о чем вы говорите», — цитируют «Известия» Иванова.

«Рубин» набрал 23 очка в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» 37 очков.

В 18-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Ростовом» в субботу, 6 декабря. Начало игры — 14:00 по московскому времени.