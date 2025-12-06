Иванов: «Хочется, чтобы Даку до конца провел этот сезон в «Рубине»
Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «Известиям» оценил игру Мирлинда Даку за казанскую команду в этом сезоне.
— Не кажется, что ваш лидер Мирлинд Даку сбавил по сравнению с двумя прошлыми сезонами?
— Ну а в чем он сбавил? Голов Мирлинд забил, может быть, на один-два меньше, чем год и два года назад на этом же отрезке чемпионата. Так что считаю, что играет Даку вполне на своем уровне. Впереди у нас еще одна игра с «Ростовом» до зимней паузы — надеюсь, он к ней восстановится. Но так, в принципе, Даку идет по нормальному графику забитых голов. Если бы у него сейчас после 17 туров было два-три мяча, то можно было бы говорить о каких-то проблемах. А так у него их шесть. К тому же надо учитывать, что сейчас соперники изучают игры более досконально, чем в прошлые сезоны. Все уже примерно знают, что он из себя представляет. Поэтому защита соперников уделяет ему гораздо больше внимания.
— Учитывая ту большую роль, которую играет в нападении «Рубина» Даку в эти два с половиной сезона, что будет, если зимой в Казани предложат очень хорошие деньги за него, и Мирлинд уйдет? Слухи ведь про интересы к нему из Европы и со стороны российских топ-клубов ходят постоянно.
— Будь я президентом клуба или генеральным директором, то, наверное, у меня было бы понимание, как решать этот вопрос, куда потратить деньги, чтобы получить результат (улыбается). А так я такой же игрок, как и Даку. Играю с ним в одной команде, мы вместе тренируемся. И мне, как футболисту, хочется, чтобы Мирлинд до конца провел этот сезон в «Рубине». А там, если будет качественное предложение от другого клуба, то наш клуб его рассмотрит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1