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Иванов: «Хочется, чтобы Даку до конца провел этот сезон в «Рубине»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «Известиям» оценил игру Мирлинда Даку за казанскую команду в этом сезоне.

— Не кажется, что ваш лидер Мирлинд Даку сбавил по сравнению с двумя прошлыми сезонами?

— Ну а в чем он сбавил? Голов Мирлинд забил, может быть, на один-два меньше, чем год и два года назад на этом же отрезке чемпионата. Так что считаю, что играет Даку вполне на своем уровне. Впереди у нас еще одна игра с «Ростовом» до зимней паузы — надеюсь, он к ней восстановится. Но так, в принципе, Даку идет по нормальному графику забитых голов. Если бы у него сейчас после 17 туров было два-три мяча, то можно было бы говорить о каких-то проблемах. А так у него их шесть. К тому же надо учитывать, что сейчас соперники изучают игры более досконально, чем в прошлые сезоны. Все уже примерно знают, что он из себя представляет. Поэтому защита соперников уделяет ему гораздо больше внимания.

— Учитывая ту большую роль, которую играет в нападении «Рубина» Даку в эти два с половиной сезона, что будет, если зимой в Казани предложат очень хорошие деньги за него, и Мирлинд уйдет? Слухи ведь про интересы к нему из Европы и со стороны российских топ-клубов ходят постоянно.

— Будь я президентом клуба или генеральным директором, то, наверное, у меня было бы понимание, как решать этот вопрос, куда потратить деньги, чтобы получить результат (улыбается). А так я такой же игрок, как и Даку. Играю с ним в одной команде, мы вместе тренируемся. И мне, как футболисту, хочется, чтобы Мирлинд до конца провел этот сезон в «Рубине». А там, если будет качественное предложение от другого клуба, то наш клуб его рассмотрит.

Источник: «Известия»
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Мирлинд Даку
Олег Иванов (футбол)
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ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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