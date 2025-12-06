Иванов: «Хочется, чтобы Даку до конца провел этот сезон в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «Известиям» оценил игру Мирлинда Даку за казанскую команду в этом сезоне.

— Не кажется, что ваш лидер Мирлинд Даку сбавил по сравнению с двумя прошлыми сезонами?

— Ну а в чем он сбавил? Голов Мирлинд забил, может быть, на один-два меньше, чем год и два года назад на этом же отрезке чемпионата. Так что считаю, что играет Даку вполне на своем уровне. Впереди у нас еще одна игра с «Ростовом» до зимней паузы — надеюсь, он к ней восстановится. Но так, в принципе, Даку идет по нормальному графику забитых голов. Если бы у него сейчас после 17 туров было два-три мяча, то можно было бы говорить о каких-то проблемах. А так у него их шесть. К тому же надо учитывать, что сейчас соперники изучают игры более досконально, чем в прошлые сезоны. Все уже примерно знают, что он из себя представляет. Поэтому защита соперников уделяет ему гораздо больше внимания.

— Учитывая ту большую роль, которую играет в нападении «Рубина» Даку в эти два с половиной сезона, что будет, если зимой в Казани предложат очень хорошие деньги за него, и Мирлинд уйдет? Слухи ведь про интересы к нему из Европы и со стороны российских топ-клубов ходят постоянно.

— Будь я президентом клуба или генеральным директором, то, наверное, у меня было бы понимание, как решать этот вопрос, куда потратить деньги, чтобы получить результат (улыбается). А так я такой же игрок, как и Даку. Играю с ним в одной команде, мы вместе тренируемся. И мне, как футболисту, хочется, чтобы Мирлинд до конца провел этот сезон в «Рубине». А там, если будет качественное предложение от другого клуба, то наш клуб его рассмотрит.