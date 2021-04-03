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Олег Фоменко прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Рубином»

21:20
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился впечатлениями после матча с «Рубином» (0:1) в 24-м туре Тинькофф чемпионата России.

«План на игру? Мы как планировали, так и играли, — сказал Фоменко в эфире канала «Матч премьер». — Не хватило реализации моментов. Пропустили, хотели отыграться, но не получилось. Замены? Люди получили травмы. Если бы не это, то игра по-другому выглядела бы».

Единственный мяч на 71-й минуте забил Хвича Кварацхелия.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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