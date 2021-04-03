Олег Фоменко прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Рубином»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился впечатлениями после матча с «Рубином» (0:1) в 24-м туре Тинькофф чемпионата России.
«План на игру? Мы как планировали, так и играли, — сказал Фоменко в эфире канала «Матч премьер». — Не хватило реализации моментов. Пропустили, хотели отыграться, но не получилось. Замены? Люди получили травмы. Если бы не это, то игра по-другому выглядела бы».
Единственный мяч на 71-й минуте забил Хвича Кварацхелия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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