Форвард «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгром «Уфы»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» высказался о разгромной победе над «Уфой» (4:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.
— Нам некуда отступать, надо всё выше и выше подниматься в турнирной таблице, — заявил «СЭ» Константин Тюкавин. — Сегодня забили много голов, двигаемся дальше — впереди игра на Кубок. Наш приоритет — занимать высокие места, двигаемся от игры к игре.
Доверие Шварца? Рады, что так происходит. Работаем на тренировках, стараемся показывать себя в играх.
3 апреля в матче с «Уфой» 18-летний Тюкавин забил гол и сделал результативную передачу.
(Севастиан Терлецкий)
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