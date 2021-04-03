Форвард «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгром «Уфы»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» высказался о разгромной победе над «Уфой» (4:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Нам некуда отступать, надо всё выше и выше подниматься в турнирной таблице, — заявил «СЭ» Константин Тюкавин. — Сегодня забили много голов, двигаемся дальше — впереди игра на Кубок. Наш приоритет — занимать высокие места, двигаемся от игры к игре.

Доверие Шварца? Рады, что так происходит. Работаем на тренировках, стараемся показывать себя в играх.

3 апреля в матче с «Уфой» 18-летний Тюкавин забил гол и сделал результативную передачу.

(Севастиан Терлецкий)