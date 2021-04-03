Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» забило четыре безответных мяча «Уфе»

20:53
3 апреля. Москва. «Динамо» — «Уфа» — 4:0. Фото ФК «Динамо».
3 апреля. Москва. «Динамо» — «Уфа» — 4:0. Фото ФК «Динамо».
Теги:

«Динамо» с крупным счетом победило «Уфу» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.

В составе бело-голубых голами отметились Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко, который реализовал пенальти.

«Динамо» набрало 42 очка и вернулось на четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» осталось на 15-й строчке (14 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 4:0 (2:0)

Голы: Лесовой, 10 (1:0). Тюкавин, 28 (2:0). Нойштедтер, 52 (3:0). Комличенко, 61 — с пенальти (4:0).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела, Евгеньев (З.Плиев, 75), Грулев (Липовой, 57), Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Морозов, К.Плиев, Милетич, Иванов (Голубев, 66), Мрзляк, Урунов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Жамалетдинов (Андрич, 67).

Предупреждения: Ордец, 41. К.Плиев, 43. Аликин, 70. Мрзляк, 85.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Москалев (Воронеж). Болотенков (Москва).

3 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...