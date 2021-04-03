«Динамо» забило четыре безответных мяча «Уфе»
«Динамо» с крупным счетом победило «Уфу» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
В составе бело-голубых голами отметились Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко, который реализовал пенальти.
«Динамо» набрало 42 очка и вернулось на четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» осталось на 15-й строчке (14 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
24-й тур
«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 4:0 (2:0)
Голы: Лесовой, 10 (1:0). Тюкавин, 28 (2:0). Нойштедтер, 52 (3:0). Комличенко, 61 — с пенальти (4:0).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела, Евгеньев (З.Плиев, 75), Грулев (Липовой, 57), Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Морозов, К.Плиев, Милетич, Иванов (Голубев, 66), Мрзляк, Урунов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Жамалетдинов (Андрич, 67).
Предупреждения: Ордец, 41. К.Плиев, 43. Аликин, 70. Мрзляк, 85.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Москалев (Воронеж). Болотенков (Москва).
3 апреля. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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