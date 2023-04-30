Агент Дивеева: «Интерес других клубов к Игорю? Не знаю, но думаю, что есть»

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о результатах встречи с представителями ЦСКА по контракту с защитником Игорем Дивеевым.

Любая встреча, безусловно, дает какие-то результаты, шажок сделан. Но никто не знает, сколько встреч еще потребуется. Интерес других клубов к Игорю? Не знаю, но думаю, что есть", — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.