Канчельскис: «Ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективных российских игроках.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл за «Динамо» 21 матч в чемпионате, забив три гола и отдал пять результативных передач.

Пиняев провел 17 игр за «Крылья Советов» и «Локомотив», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.