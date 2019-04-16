Охранник ночного клуба признал: он давал показания по делу Кокорина и Мамаева по видео

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Вы следователю давали показания? - вопрос прокурора.

- Да. Он меня допрашивал три раза.

- С адвокатами допрос проходили?

- Да. От работы.

- То есть ваше начальство порекомендовало вам?

- Да, сказали, что юрист будет в три часа.

- Вы читали свои показания вместе с адвокатом?

- Да.

- Следователь оказывал давление?

- Нет.

- В процессе допроса видеозапись демонстрировали? - вопрос адвоката Ромашова.

- Да. После допроса. Первый раз без видео, во второй - с видео. Мне задавали вопросы, я отвечал на вопросы потом. А потом показали запись.

- Последний, третий допрос: вам называли фамилии и инициалы инцидента?

- Нет.

- А следователи называли?

- Вроде нет. Когда зачитывал протокол, там были фамилии...

- А как они туда попали?

- Не знаю.

- Вы сами протокол читали?

- Читал, но не помню, что там было.

- Как показания давали? По видео, по своим ощущениям?

- И по тому, и по другому.

- В тот момент следователям вы рассказывали по видео?

- Да.

- Противоречия могут быть?

- Думаю, нет. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live