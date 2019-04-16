Охранник ночного клуба признал: он давал показания по делу Кокорина и Мамаева по видео

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
- Вы следователю давали показания? - вопрос прокурора.
- Да. Он меня допрашивал три раза.
- С адвокатами допрос проходили?
- Да. От работы.
- То есть ваше начальство порекомендовало вам?
- Да, сказали, что юрист будет в три часа.
- Вы читали свои показания вместе с адвокатом?
- Да.
- Следователь оказывал давление?
- Нет.
- В процессе допроса видеозапись демонстрировали? - вопрос адвоката Ромашова.
- Да. После допроса. Первый раз без видео, во второй - с видео. Мне задавали вопросы, я отвечал на вопросы потом. А потом показали запись.
- Последний, третий допрос: вам называли фамилии и инициалы инцидента?
- Нет.
- А следователи называли?
- Вроде нет. Когда зачитывал протокол, там были фамилии...
- А как они туда попали?
- Не знаю.
- Вы сами протокол читали?
- Читал, но не помню, что там было.
- Как показания давали? По видео, по своим ощущениям?
- И по тому, и по другому.
- В тот момент следователям вы рассказывали по видео?
- Да.
- Противоречия могут быть?
- Думаю, нет. (Дмитрий Зеленов)
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.