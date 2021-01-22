В «Тамбове» отреагировали на информацию о снятии клуба с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о банкротстве клуба и снятии с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21.

«Нет, это не так. Можете написать, что «Тамбов» не снимается с чемпионата. Это все неправда», — сказал Худяков в комментарии «СЭ».

Ранее 22 января в распоряжении «СЭ» оказался проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21 и банкротстве клуба.

«Тамбов» был основан в 2013 году. Команда выступает в РПЛ с сезона-2019/20. После 19 туров сезона-2020/21 тамбовчане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

(Владислав Флегонтов, Виталий Айрапетов)