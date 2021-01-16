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Валерий Оганесян стал президентом «Тамбова»

18:30
Валерий Оганесян. Фото ФК «Тамбов».
Валерий Оганесян. Фото ФК «Тамбов».
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Собранием членов ассоциации «Тамбова» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна. В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Оганесян готов вложить в «Тамбов» 140 миллионов рублей.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

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