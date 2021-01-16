Собранием членов ассоциации «Тамбова» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна. В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу команды, сообщает пресс-служба клуба.

ВАЛЕРИЙ ОГАНЕСЯН СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ «ТАМБОВА»! ?



Собранием членов ассоциации ФК «Тамбов» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Станиславовича Оганесяна.



В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу нашей команды. pic.twitter.com/6SArFo6wXX — ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 16, 2021

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Оганесян готов вложить в «Тамбов» 140 миллионов рублей.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.