Оформление Fan ID для посещения матчей РПЛ стартует 4 июля

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало информацию о том, как получить цифровую карту болельщика, или Fan ID. Подать заявление можно будет с 4 июля.

«Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах», — говорится в сообщении Минцифры РФ. - Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете".

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты.

"Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на «Госуслугах», и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении», - подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что паспорт болельщика будет обязателен для посещения матчей РПЛ на пяти аренах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

Вся информация о паспорте болельщика здесь.