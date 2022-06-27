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В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уход Хачатурянца для меня оказался полной неожиданностью. Клубы РПЛ не имели абсолютно никакой информации на этот счет, хотя ходили разные слухи. Еще в воскресенье о таком шаге со стороны Ашота Рафаиловича не могли и подумать. Я не знаю, почему он принял такое решение. Он просто попросил об отставке, а клубы поддержали его просьбу», — сказал Маслов в интервью RT.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1019280-maslov-hachaturyanc-uhod-rpl
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Ашот Хачатурянц
Денис Маслов
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