В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уход Хачатурянца для меня оказался полной неожиданностью. Клубы РПЛ не имели абсолютно никакой информации на этот счет, хотя ходили разные слухи. Еще в воскресенье о таком шаге со стороны Ашота Рафаиловича не могли и подумать. Я не знаю, почему он принял такое решение. Он просто попросил об отставке, а клубы поддержали его просьбу», — сказал Маслов в интервью RT.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.