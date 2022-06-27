В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ
Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уход Хачатурянца для меня оказался полной неожиданностью. Клубы РПЛ не имели абсолютно никакой информации на этот счет, хотя ходили разные слухи. Еще в воскресенье о таком шаге со стороны Ашота Рафаиловича не могли и подумать. Я не знаю, почему он принял такое решение. Он просто попросил об отставке, а клубы поддержали его просьбу», — сказал Маслов в интервью RT.
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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