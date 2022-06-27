«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Седько
«Торпедо» и полузащитник Павел Седько договорились о досрочном прекращении трудового договора, сообщает пресс-служба клуба.
Павел Седько стал игроком «Торпедо» в сентябре 2021 года. За это время он провел 9 матчей, сделал одну результативную передачу.
Вместе с черно-белыми Павел стал победителем Олимп-первенства ФНЛ сезона-2021/22.
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
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11
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|0
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12
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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