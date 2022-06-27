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«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Седько

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» и полузащитник Павел Седько договорились о досрочном прекращении трудового договора, сообщает пресс-служба клуба.

Павел Седько стал игроком «Торпедо» в сентябре 2021 года. За это время он провел 9 матчей, сделал одну результативную передачу.

Вместе с черно-белыми Павел стал победителем Олимп-первенства ФНЛ сезона-2021/22.

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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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