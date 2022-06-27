«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Седько

«Торпедо» и полузащитник Павел Седько договорились о досрочном прекращении трудового договора, сообщает пресс-служба клуба.

Павел Седько стал игроком «Торпедо» в сентябре 2021 года. За это время он провел 9 матчей, сделал одну результативную передачу.

Вместе с черно-белыми Павел стал победителем Олимп-первенства ФНЛ сезона-2021/22.