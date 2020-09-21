Судья ФИФА Алексей Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнение о засчитанном голе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— Самый резонансный момент тура — гол Артема Дзюбы в матче с «Урал». Он забит из офсайда?

— Изначально помощник судьи Дмитрий Чельцов зафиксировал положение вне игры, но ВАР вмешался в этот эпизод. Момент долго просматривали, рисовали линии, но ни одна из них не убеждает, что Дзюба находился в правильном положении в момент паса. В этой ситуации можно говорить, что в компьютерной программе есть погрешности, из-за которых мы не можем с уверенностью сказать, что был ли гол засчитан правильно.

— Значит, решение было неверным?

— Мы не можем так говорить, потому что его принимал компьютер. Изначально на игре есть ВАР, программа по факту принимает решение, с которым мы не можем спорить. Главный арбитр не должен терять время на просмотр таких эпизодов на мониторе. По телевизионной картинке даже с проведенными линиями все неочевидно, а точки все равно расставляют живые люди — ВАР и АВАР. В этой ситуации я бы доверился опытному Чельцову, чем ВАР, потому что для многих очевидно, что стопа Дзюбы была ближе к линии ворот, поэтому и игрок находился вне игры. (Евгений Белоусов)

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