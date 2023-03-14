Обухов заявил, что Вера смог бы усилить сборную России
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о возможном получении аргентинцем Лукасом Верой российского гражданства.
«Достаточно положительно к этому отношусь. Если он имеет такое желание, почему нет? Здесь можно только порадоваться за него. Подошел бы он сборной России? Он очень классный игрок по техническому оснащению, пониманию игры. Это один из лучших футболистов в Премьер-Лиге. Тут только тренерский штаб решал бы, нужен Вера им или нет. Он смог бы усилить национальную команду», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о желании аргентинского полузащитника Лукаса Веры оформить российское гражданство.
Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду.
Контракт 25-летнего футболиста с «Оренбургом» действует до конца июня 2024 года.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
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2
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|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
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9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
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10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3