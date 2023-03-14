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Сегодня, 18:20

Обухов заявил, что Вера смог бы усилить сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о возможном получении аргентинцем Лукасом Верой российского гражданства.

«Достаточно положительно к этому отношусь. Если он имеет такое желание, почему нет? Здесь можно только порадоваться за него. Подошел бы он сборной России? Он очень классный игрок по техническому оснащению, пониманию игры. Это один из лучших футболистов в Премьер-Лиге. Тут только тренерский штаб решал бы, нужен Вера им или нет. Он смог бы усилить национальную команду», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о желании аргентинского полузащитника Лукаса Веры оформить российское гражданство.

Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду.

Контракт 25-летнего футболиста с «Оренбургом» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-obuhov-vera-odin-iz-luchshih-igrokov-rpl-on-smog-by-usilit-sbornuyu-rossii/
Владимир Обухов
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2
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3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
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 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
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 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
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