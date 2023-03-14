Осинькин рассказал, как Пиняев поддерживает общение с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, о чем беседовал с экс-игроком самарского клуба, ныне полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым, который приехал навестить команду во время выездного матча с ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

«О чем общался с Пиняевым? Спросил, как у него дела: «Молодец, что забил «Ахмату». Больше у меня времени на общение не было. В остальном Пиняев общался с ребятами и другими тренерами. Сергей приезжал перед нашими играми с «Динамо». Мы общались, достаточно большое время он провел у нас в гостинице. Это говорит о том, что время, проведенное в «Крыльях», Пиняев ценит — и команду, и партнеров. Пока еще частичка его души — здесь. Понятно, что он уже в другом клубе, и этот клуб будет влиять на него все больше и больше. Но мы видим его как порядочного человека. Желаем Пиняеву только удачи и роста», — приводит слова Осинькина Sport24.

В декабре 2022 года Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив». Контракты с игроками рассчитаны на 4 года.