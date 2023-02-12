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Обухов: «Я же не маленький мальчик, чтобы обижаться на «Ростов». Понимаю, что это бизнес»

Алина Савинова
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Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о расторжении контракта с «Ростовом» в начале первой дисквалификации за допинг.

«После расторжения контракта мне ничего не сказали. Зачем? Что говорить? Просто расторгли по обоюдному согласию сторон. Контракт есть контракт. Никакого разговора не было. У меня нет обид ни на главного тренера, ни на руководство. Я же не маленький мальчик, чтобы обижаться на всех. Взрослый мужчина, который понимает, что это большой спорт, бизнес, где никто не будет тебя просто так прощать. Если ты даешь результат — классно, не даешь — до свидания», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Летом 2021 года форвард был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. После этого «Ростов» объявил о расторжении контракта с футболистом. Через полгода Обухов стал игроком «Оренбурга», за который выступал во второй части сезона-2021/22. Летом 2022-го отстранение было продлено еще на полгода, и оренбургский клуб согласился ждать нападающего.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-obuhov-ya-ne-malen-kij-mal-chik-chtoby-obizhat-sya-na-rostov-ponimayu-e-to-biznes/
Владимир Обухов
ФК Оренбург
ФК Ростов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
4.03 16:30
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