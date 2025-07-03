Общероссийский профсоюз футболистов готов помочь Писарскому в ситуации с дисквалификацией
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли организация помочь нападающему Владимиру Писарскому в ситуации с дисквалификацией.
РФС инициировал проверку в отношении Писарского после появления информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.
В четверг, 3 июля, РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года, 3 из которых — условно.
«Мы постоянно помогаем футболистам по различным ситуациям и вопросам. Это обращения и в палату по разрешению споров, и в различные комитеты. Это обычная история. Одна из основных функций профсоюза — защита прав его членов. Любой футболист может в любой момент туда обратиться. Мы консультируем не только профессионалов, но и ребят из спортивных школ, академий. Осуществляем бесплатную помощь. Но у Владимира Писарского есть представители, юристы — об их дальнейших действиях лучше спросить у них», — сказал Зотов «СЭ».
В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.
Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
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2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
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3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
|
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Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
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Джон Джон
Зенит
|1
|П
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Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|
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Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
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Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
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Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1