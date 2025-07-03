Общероссийский профсоюз футболистов готов помочь Писарскому в ситуации с дисквалификацией

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли организация помочь нападающему Владимиру Писарскому в ситуации с дисквалификацией.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после появления информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

В четверг, 3 июля, РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года, 3 из которых — условно.

«Мы постоянно помогаем футболистам по различным ситуациям и вопросам. Это обращения и в палату по разрешению споров, и в различные комитеты. Это обычная история. Одна из основных функций профсоюза — защита прав его членов. Любой футболист может в любой момент туда обратиться. Мы консультируем не только профессионалов, но и ребят из спортивных школ, академий. Осуществляем бесплатную помощь. Но у Владимира Писарского есть представители, юристы — об их дальнейших действиях лучше спросить у них», — сказал Зотов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».