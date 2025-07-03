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3 июля 2025, 16:54

Общероссийский профсоюз футболистов готов помочь Писарскому в ситуации с дисквалификацией

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли организация помочь нападающему Владимиру Писарскому в ситуации с дисквалификацией.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после появления информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

В четверг, 3 июля, РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года, 3 из которых — условно.

«Мы постоянно помогаем футболистам по различным ситуациям и вопросам. Это обращения и в палату по разрешению споров, и в различные комитеты. Это обычная история. Одна из основных функций профсоюза — защита прав его членов. Любой футболист может в любой момент туда обратиться. Мы консультируем не только профессионалов, но и ребят из спортивных школ, академий. Осуществляем бесплатную помощь. Но у Владимира Писарского есть представители, юристы — об их дальнейших действиях лучше спросить у них», — сказал Зотов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».

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Владимир Писарский (Сычевой)
Футбол
Александр Зотов (ОПСФ)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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