Агент Писарского — о дисквалификации: «Вова не делал ставок — это факт. Мы придем к справедливости»

Агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского Артем Бабырь прокомментировал «СЭ» ситуацию с дисквалификацией нападающего Владимира Писарского на четыре года, три из которых — условно.

Ранее РФС инициировал проверку в отношении Писарского после появления информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

В четверг, 3 июля, стало известно, что РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на 4 года (1 — реально, 3 — условно) по статье 18 регламента организации по этике (ставка).

«Решение есть, будем его обдумывать. У нас есть юрист — Антон Смирнов, который проделал большую работу. Он лучший спортивный юрист в нашей стране. Этот человек не будет браться за дела, где есть какие-то мутки. Сейчас мы все проанализируем и будем выстраивать дальнейшие действия. Принимаем то, что имеем на данный момент. То, что Вова не делал ставок, это факт. Подтверждения обратного — нет. Сегодня подтвердили, что он никак не влиял на результат. Думаю, что маленькими шажочками мы придем к справедливости», — сказал Бабырь «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».