Обляков о поведении Кордобы в матче с ЦСКА: «Он провоцирует, всегда так действует»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 18-го тура РПЛ.

— Много чего не получалось. Но тут всегда непросто играть. Такой результат.

— Что не понравилось ЦСКА в поведении Кордобы?

— Он провоцирует, всегда так действует. Не знаю, что случилось в подтрибунном помещении в перерыве. Не понимаю испанского языка.

— Как оцените результаты ЦСКА в первой части сезона?

— На такой ноте никогда не хочется уходить на паузу. Но сейчас передохнем и будет готовиться к весенней части сезона.

Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.