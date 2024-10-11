Нутрициолог оценила слова Глушенкова о пиве после матчей: «Он погорячился»

Нутрициолог Александра Степаненко прокомментировала «СЭ» слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про привычку пить пиво после игр.

«С пивом он, конечно, погорячился. Но он опытный футболист, знает, наверное, как восстанавливаться лучше. Для здоровья, естественно, лучше не выпивать пиво, полезнее будет выпить изотоник, например. Что лучше: пиво или кола? В коле просто больше сахара. Если он пьет пиво и его организм способен выдержать такую нагрузку, то, возможно, это лучше, чем пить колу. В пиве даже витамины есть», — сказала Степаненко «СЭ».

Ранее Глушенков признался, что выпить пива после игры для него — классика. Об этом футболист заявил в интервью YouTube-каналу «СБГ.Шоу».

В сезоне-2024/25 Глушенков принял участие в 10 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Александр Абустин