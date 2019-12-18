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Новый выпуск «КраСавы» о проблемах фанатов в России удален с Youtube

10:49
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С видеохостинга YouTube удален новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-нападающий «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин. Видеоролик был посвящен проблемам футбольных фанатов в России, а также их взаимоотношениям с властью и полицией.

— Я так же как и вы проснулся вот с такой картиной! — подписал в Instagram Савин скришот экрана с сообщением об удалении видео. — Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. — Перезальем, восстановим и будем ждать вашей поддержки.

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