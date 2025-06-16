В «Пари НН» благодарны лигам и бюро исполкома РФС за получение места в РПЛ в следующем сезоне

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение бюро исполкома РФС, которое включило нижегородский клуб в состав участников РПЛ в следующем сезоне.

«Мы благодарны РПЛ и ФНЛ, членам исполкома за то, что поддержали нашу команду и наш клуб. Ведь сохранение «Пари НН» в РПЛ — это не только 11 игроков, которые выходят на поле, но и огромная база болельщиков, которая следит за командой, и футбольная инфраструктура, и дети из академии, которые следят за главной командой и хотят туда попасть. Поэтому спасибо всем за данное решение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).