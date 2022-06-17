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Рыбчинский прокомментировал переход в «Нижний Новгород» на правах аренды

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал переход на правах аренды в «Нижний Новгород».

«Я рад оказаться в Нижнем Новгороде, — цитирует Рыбчинского официальный сайт «Нижнего Новгорода». — Хочу приносить пользу и помогать команде выигрывать, с нетерпением жду начало сезона. Команда здесь боевая, с характером. В прошлом сезоне нам было нелегко играть с нижегородцами, честно вам признаюсь. С Михаилом Михайловичем Галактионовым я работал в молодежной сборной. Он прививает интересный, атакующий футбол. В Нижнем знакомых немного. Наверное, только Тимур Сулейманов, который тоже играл со мной в «Локо». Ребята хорошо меня приняли, атмосфера в команде приятная, мне всё понравилось. Будем готовиться к сезону!»

В минувшем сезоне 23-летний российский футболист сыграл за «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/82508/
Дмитрий Рыбчинский
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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16
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