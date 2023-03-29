Новиков: «Вряд ли кто-то сможет в обозримом будущем повторить достижение Акинфеева»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о том, что сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева в составе главной команды московского клуба.

«Вряд ли кто-то сможет в обозримом будущем повторить это достижение. Здесь очень важно, что Игорь играл без замен всегда, когда был здоров. Его подменяли лишь тогда, когда Акинфеев получал травмы. И в сборной была аналогичная ситуация. Любопытно, что он будет наверняка играть еще и в следующем сезоне за ЦСКА — и это еще может быть не конец его карьеры. Думаю, что и близко к такому рубежу сейчас никто из наших футболистов подойти не сможет», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Всего в составе московского клуба вратарь провел 728 матчей.