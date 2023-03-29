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Новиков: «Вряд ли кто-то сможет в обозримом будущем повторить достижение Акинфеева»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о том, что сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева в составе главной команды московского клуба.

«Вряд ли кто-то сможет в обозримом будущем повторить это достижение. Здесь очень важно, что Игорь играл без замен всегда, когда был здоров. Его подменяли лишь тогда, когда Акинфеев получал травмы. И в сборной была аналогичная ситуация. Любопытно, что он будет наверняка играть еще и в следующем сезоне за ЦСКА — и это еще может быть не конец его карьеры. Думаю, что и близко к такому рубежу сейчас никто из наших футболистов подойти не сможет», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Всего в составе московского клуба вратарь провел 728 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-vryad-li-kto-to-smozhet-v-obozrimom-budushhem-povtorit-dostizhenie-akinfeeva/
Игорь Акинфеев
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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