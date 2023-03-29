Дюрица считает, что в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мыслями о перспективах московского «Локомотива».

«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Дюрицы.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В 21-м туре московская команда встретится с «Пари НН». Матч пройдет 1 апреля в 14.00 по московскому времени.